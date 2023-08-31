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استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى غرب رام الله

الخميس، 31 أغسطس 2023 07:09 م
استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى غرب رام الله الشهيد الفلسطيني
كتب أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الخميس، عن استشهاد المواطن الفلسطيني داود عبد الرازق درس (41 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بيت سيرا غرب رام الله.

وذكرت الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أنها تبلغت رسميا من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد المواطن درس، وهو من مخيم دير عمار، غرب رام الله.

يذكر أن قوات الاحتلال الاسرائيلى أطلقت النار على الشاب درس بدعوى تنفيذه عملية دعس، عند حاجز "مكابيم" العسكري، قرب مستوطنة "مودعين"، المقامة على أراضي بيت سيرا، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة مستوطنين، ومن ثم اعتقلته ونقلته بمركبة إسعاف إسرائيلية، ليعلن لاحقا عن استشهاده.

 

 


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