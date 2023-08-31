إمام مسجد الحسين: هذا الفعل على مواقع التواصل يجعلك مطرودا من رحمة الله.. فيديو

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إن أهل الجنة سيسألون أهل النار، ما الذى أدخلهم جهنم، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ".

وتابع إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "شوف بقى إيه اللى بيدخل النار وجهنم، عشان تبعد عنه، اللى دخلوا النار ليه عشان لا يصلون، ولا يطعمون المسكين وكانوا يخوضوا مع الخائضين، اللى هم بيرددوا الشائعات، ويروجونها على مواقع التواصل الاجتماعى، بدون ما يتوثقوا من صحة المعلومات".

واستكمل: "فعل بسبط على فيس بوك، تنشر خبر ولا تعرف عنه حاجة، يقولك هم قالوا، سمعت عن الموضوع، كل ده نشر الشائعات والبلبلة، ربنا سماهم المرجفون فى المدينة وحكمهم إنهم ملعونون، يعنى مطرود من رحمة ربنا، ودول اللى بيعملوا على نشر الذعر والبلبلة بأخبار كاذبة، وشائعات"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.