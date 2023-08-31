إصابة 20 شخصًا فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

أُصيب 20 شخصًا بينهم عدد من الأطفال بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، فى حادث انقلاب ميكروباص محمل بالركاب على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربى، قرب بوابات الرسوم بمنطقة دهشور بمحافظة الفيوم ، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بين محافظتي الجيزة والفيوم، قرب بوابات الرسوم بدهشور، ما أسفر عن إصابة عدد كبير من المواطنين.

وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 20 شخصًا بينهم عدد من الأطفال بإصابات تراوحت بين جروح وكدمات وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتقديم العلاج اللازم له، كما تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات الخاصة التي تولت التحقيق.