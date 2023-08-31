وقالت روبليس، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، إن "أى إهانة لبوريل هى إهانة لكل الأوروبيين"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي بأكمله يدعم أوكرانيا وسنواصل القيام بذلك.

وأضافت أن دعم أوكرانيا يعني دعم قيم السلام والحرية والديمقراطية، داعية لاستمرار الدعم المقدم لأوكرانيا سياسيا وعسكريا، وإعطاء زخم أكبر لبرامج تدريب الطيارين الأوكرانيين في دول الاتحاد وتنسيق المواقف مع حلفاء وشركاء الاتحاد في واشنطن والشرق الأقصى.