أيهما أفضل.. الزنجبيل الجاف أم الطازج؟ تقرير يوضح

كتبت فاطمة ياسر

الزنجبيل لا يحسن طعم ونكهة طعامك فقط بل يستخدم أيضًا في الأيورفيدا لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي والبرد والسعال، فهو من الأعشاب ذات الطبيعة الخاصة والمهمة والمميزة، ويمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " hindustantimes."، فالزنجبيل الطازج والزنجبيل الجاف لهما خصائص مختلفة حسب الممارسة الطبية القديمة، في حين أن الزنجبيل الطازج يحفز الجهاز الهضمي ويقي من الإمساك، فإن الزنجبيل الجاف يساعد في علاج الغازات والانتفاخ ويعالج الزنجبيل الطازج السعال والحمى والقيء .

بينما الزنجبيل الجاف يمكن أن يساعد في علاج الربو وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، ويجب تجنب الزنجبيل الطازج في حالة الأمراض الجلدية واضطرابات النزيف وفقر الدم والإحساس بالحرقان .

فيعتبر الزنجبيل الجاف أفضل من الزنجبيل الطازج، لأنه أفضل للغازات والانتفاخ مقارنة بالزنجبيل الطازج، وذلك للأسباب التالية:

-يعالج الإمساك:

الزنجبيل الجاف هو ملين خفيف ومفيد للإمساك، فإذا كنت تجد صعوبة في عملية الإخراج فاشرب كوبًا من ماء الزنجبيل الجاف.

-يعالج الإنفلونزا والسعال:

ماء الزنجبيل الجاف يعمل بشكل رائع في علاج الأنفلونزا الموسمية والسعال البارد ومعظم اضطرابات الجهاز التنفسي العلوي.

-كيفية تناول الزنجبيل الجاف؟

أسهل طريقة لاستهلاك الزنجبيل الجاف هي عن طريق غلي كوبين من الماء مع قطعة من الزنجبيل الجاف بحجم بوصة واحدة، ثم تقليله إلى كوب واحد وشربه.