اليوم السابع
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الخميس، 31 أغسطس 2023 05:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوكرانيا تعلن سقوط 6 جنود على متن طائرتى هيلكوبتر خلال تنفيذ مهام

الخميس، 31 أغسطس 2023 05:29 ص
أوكرانيا تعلن سقوط 6 جنود على متن طائرتى هيلكوبتر خلال تنفيذ مهام أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

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قال الجيش الأوكراني إن 6 جنود لقوا حتفهم على متن طائرتي هليكوبتر خلال "تنفيذ مهام" في شرق البلاد.

وجاء في بيان للجيش نُشر على تطبيق تليجرام أن الجنود كانوا "ينفذون مهاماً" في قطاع مدينة باخموت الشرقية التي تسيطر عليها روسيا عندما قتلوا.

وأورد موقع "أوكراينسكا برافدا" الإخباري أن الحادث وقع بالقرب من كراماتورسك، وهي بلدة كبيرة غربي باخموت في منطقة دونيتسك حيث وقع معظم القتال خلال العملية العسكرية الروسية.


وذكر الموقع أن الطائرتين "دمرتا بالكامل" وعُثر على الجثث في الموقع.

وقال متحدث باسم القوات الجوية يدعى يفهين راكيتا لهيئة البث العامة "سوسبيلنه"، إن الضحايا كانوا ضباطاً، ولن تُكشف هوياتهم لأسباب أمنية.

 

 


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