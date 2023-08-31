أمريكا وكوستاريكا تبحثان سبل توسيع الشراكة فى مختلف المجالات

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بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن توسيع الشراكة بين الولايات المتحدة وكوستاريكا في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماعه في البيت الأبيض مع رئيس كوستاريكا رودريجو تشافيز روبلز، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض والذي تعهد الرئيسان خلاله بدفع النمو الشامل والعادل والمستدام في المنطقة من خلال الشراكة الأمريكية من أجل الرخاء الاقتصادي.

وأكد بايدن وتشافيز روبلز التزامهما ببناء سلسلة قيمة عالمية لأشباه الموصلات أكثر مرونة وتنوعا وأمانا واستدامة في الأمريكيتين، كما ناقشا سبل تعميق العلاقات التجارية الثنائية، بهدف تعزيز سلاسل التوريد المستدامة والمرنة.

وجدد الرئيسان التزامهما بتعزيز الأهداف المحددة في إعلان لوس أنجلوس بشأن الهجرة والحماية، ودعما لهذه الجهود ولتحقيق استقرار التدفقات وإتاحة الفرص للمهاجرين واللاجئين، تسهم وزارة الخارجية الأمريكية بأكثر من 12 مليون دولار من خلال المنظمات الدولية الشريكة في كوستاريكا

كما شدد الرئيسان على التزامهما بتعميق التعاون الأمني الثنائي لمكافحة الجريمة المنظمة وما يصاحبها من تصاعد في أعمال العنف والفساد