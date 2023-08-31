أمريكا تفرض عقوبات جديدة تستهدف فردين وكيانا واحدا بكوريا الشمالية

يذكرأن، أجرى جيش كوريا الشمالية مناورات عسكرية تحاكي ضرب أراضي كوريا الجنوبية بأسلحة نووية تكتيكية، وذلك ردا على المناورات العسكرية التي يجريها الجيش الكوري الجنوبي، مع الجيش الأمريكي في المنطقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأوضحت الوكالة أن هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري نظمت مناورة عسكرية تحاكي صد هجوم مفاجئ للعدو وشن هجوم شامل مضاد، والاستيلاء على كامل أراضي الجزء الجنوبي من البلاد.

. وكانت هيئة أركان القوات المسلحة بكوريا الجنوبية أعلنت، أمس الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقى من شبه الجزيرة الكورية، حيث قام الجيش الكورى الجنوبى بفتح تحقيقات لمعرفة نوع الصاروخ ومدى المسافة التى قطعها

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن عملية إطلاق الشمال للصاروخ الباليستى هى الأولى منذ 37 يوما من إطلاقه السابق لصاروخين باليستين قصيرى المدى نحو البحر الشرقى فى يوم 24 من الشهر الماضى.

ويعتقد الجيش الكورى الجنوبى أن إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ جاء بمثابة التعبير عن احتجاجها على إجراء المناورات العسكرية المشتركة بين القوتين الكورية والأمريكية "درع الحرية أولجى" والتى تجرى حاليا فى شبه الجزيرة الكورية.