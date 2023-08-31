أمريكا تفرض عقوبات جديدة تستهدف فردين وكيانا واحدا بكوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكترونى أن الولايات المتحدة فرضت، الخميس، عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية استهدفت فردين وكياناً واحداً.
يذكرأن، أجرى جيش كوريا الشمالية مناورات عسكرية تحاكي ضرب أراضي كوريا الجنوبية بأسلحة نووية تكتيكية، وذلك ردا على المناورات العسكرية التي يجريها الجيش الكوري الجنوبي، مع الجيش الأمريكي في المنطقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن عملية إطلاق الشمال للصاروخ الباليستى هى الأولى منذ 37 يوما من إطلاقه السابق لصاروخين باليستين قصيرى المدى نحو البحر الشرقى فى يوم 24 من الشهر الماضى.
ويعتقد الجيش الكورى الجنوبى أن إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ جاء بمثابة التعبير عن احتجاجها على إجراء المناورات العسكرية المشتركة بين القوتين الكورية والأمريكية "درع الحرية أولجى" والتى تجرى حاليا فى شبه الجزيرة الكورية.
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