أطعمة تساعد فى تخفيف اضطرابات الدورة الشهرية

كتبت فاطمة ياسر

تعد تقلبات المزاج والانتفاخ وتشنجات الدورة الشهرية أمرًا شائعًا خلال هذه الفترة عند النساء ، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع "hindustantimes" أبرز الأطعمة التي يجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي لتحافظى على نشاطك، ومنها:

- الموز:

غني بفيتامين ب6، ويمكن أن يساعد الموز في تخفيف تقلبات المزاج وتقليل الانتفاخ، كما أنها توفر مصدرًا سريعًا للطاقة وتساعد في تنظيم حركات الأمعاء.

-التمر:

مصدر طبيعي للحديد، ويمكن أن يكون مفيدًا في مواجهة فقدان الحديد المحتمل أثناء الحيض. كما أنها تحتوي على الألياف والسكريات الطبيعية التي يمكن أن توفر الطاقة المستدامة.

-عين الجمل:

يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وله أيضًا خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل التشنجات والانزعاج، كما أنها توفر العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والألياف والمغنيسيوم.

- الزنجبيل:

له خصائص مضادة للالتهابات ومخففة للألم يمكن أن تساعد في تخفيف تشنجات الدورة الشهرية. كما أنه يساعد على الهضم ويمكن أن يساعد في تخفيف الغثيان الذي تعاني منه بعض النساء أثناء الدورة الشهرية.

-الأعشاب:

يمكن أن يكون للأعشاب مثل البابونج أو النعناع أو أوراق التوت تأثيرات مهدئة على الجسم، و يمكن أن يساعد البابونج والنعناع على استرخاء العضلات وتخفيف الألم، بينما يُعتقد أن اعشاب أوراق التوت ينشط الرحم ويدعم الصحة الإنجابية بشكل عام.