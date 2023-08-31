أسهم قيادية تقود هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

دفعت أسهم قيادية المؤشر الرئيسي للبورصة، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والشرقية-إيسترن كومباني، وبالم هيلز للتعمير، والسويدي إليكتريك، وحديد عز، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تقترب من 2 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 18771 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 22663 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 7860 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 3828 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 5599 نقطة، بينما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 5431 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس).

كما قررت إدارة البورصة، عدم الاعتداد بأثر بعض العمليات المنفذة على أسهم شركات العربية للصناعات الهندسية، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والمصرية للدواجن، والمنصورة للدواجن، خلال جلسة اليوم الخميس على سعر الإقفال اللحظي.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على سهم شركة طاقة عربية بحجم تداول 154.8 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 600 ألف سهم، 160 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية 100 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 49.5 ألف سهم، 21 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات المالية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 940.3 ألف سهم، 44 ألف سهم، 700 ألف سهم، 25 ألف سهم، 17.4 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 2100 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وسبيد ميديكال عدد 203.5 ألف سهم، 2.8 مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إيرادات تشغيل بلغت 77 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو عام 2023، في حين وصل نصيب المساهمين من صافي أرباح الفترة 86 مليون جنيه.

وحققت شركة التشخيص المتكاملة القابضة، إيرادات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 بمعدل نمو سنوي 40%، وانخفض صافي الأرباح إلى 211 مليون جنيه بمعدل سنوي 52%، نتيجة لرفع رواتب العاملين لمساعدتهم في ظل الضغوط التضخمية الحالية، وكذلك بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري.

وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إيرادات بلغت 81.3 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 74.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 10%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 350.6 مليون جنيه مقارنة مع 179.8 مليون جنيه بنسبة نمو 95%.

فيما حققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 9.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 102.1 مليون جنيه مقارنة مع 165.7 مليون جنيه بنسبة انخفاض 38.4%.

في سياق آخر قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها رفعت قيمة التعاقد مع شركة ماتريكس، التي تتولى إدارة وتشغيل واستغلال الجزء المطور بالمنتزه السياحي (الميريلاند) لمدة 3 سنوات من 17.5 مليون جنيه إلى 24.228 مليون جنيه، بزيادة 50% في قيمة العقد، كما تم تحديد نسبة إيرادات الشركة بالأنشطة الأخرى إلى 40% من قيمة الحفلات العامة، و70% من قيمة الإعلانات، و30% من قيمة الفاعليات مما سيعود بالنفع على زيادة وتعظيم إيرادات الشركة.