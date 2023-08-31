اليوم السابع
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أسعار مستلزمات المدارس بمكاتب الفجالة.. إنفوجراف

الخميس، 31 أغسطس 2023 08:53 م
أسعار مستلزمات المدارس بمكاتب الفجالة.. إنفوجراف أسعار مستلزمات المدارس بالفجالة
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع، أسعار مستلزمات المدارس بمكاتب الفجالة، وذلك بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات. 
 
- سعر دستة كشكول "10" 60 ورقة بـ55 و60 جنيها. 
- سعر دستة الكراسة "20" بـ65 جنيها. 
- دستة قلم رصاص 12 قلما من 10 و 15 جنيها حتى 65 جنيها حسب الخامة. 
- دستة قلم جاف 12 قلما تبدأ من 25 و30 جنيها وترتفع حسب خامة القلم. 
- القلم الرصاص الجديد "مش بيخلص" أسعاره من 20 لـ25 جنيها، بأشكال مختلفة. 
- يبدأ سعر الـ"لانش بوكس" من 15 جنيها حتى 150 جنيها. 
- المقلمة من 9 جنيهات حتى 200 جنيه. 
- الشنط ذات جودة مقبولة بـ200 جنيه. 
- يوجد شنط بخامة مقبولة بـ100 جنيه. 
يوجد تخفيضات على الكتب الخارجية تبدأ من 10 % وتزيد مع زيادة عدد الكتب المباعة. 
 
أسعار مستلزمات المدارس بمكاتب الفجالة.. إنفوجراف
أسعار مستلزمات المدارس بمكاتب الفجالة
 
أسعار مستلزمات المدارس بمكاتب الفجالة.. إنفوجراف (2)
أسعار مستلزمات المدارس بمكاتب الفجالة

 


اسعار مستلزمات المدارس

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الفجالة

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