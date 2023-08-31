أسعار مستلزمات المدارس بمكاتب الفجالة.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع، أسعار مستلزمات المدارس بمكاتب الفجالة، وذلك بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات.

- سعر دستة كشكول "10" 60 ورقة بـ55 و60 جنيها.

- سعر دستة الكراسة "20" بـ65 جنيها.

- دستة قلم رصاص 12 قلما من 10 و 15 جنيها حتى 65 جنيها حسب الخامة.

- دستة قلم جاف 12 قلما تبدأ من 25 و30 جنيها وترتفع حسب خامة القلم.

- القلم الرصاص الجديد "مش بيخلص" أسعاره من 20 لـ25 جنيها، بأشكال مختلفة.

- يبدأ سعر الـ"لانش بوكس" من 15 جنيها حتى 150 جنيها.

- المقلمة من 9 جنيهات حتى 200 جنيه.

- الشنط ذات جودة مقبولة بـ200 جنيه.

- يوجد شنط بخامة مقبولة بـ100 جنيه.

يوجد تخفيضات على الكتب الخارجية تبدأ من 10 % وتزيد مع زيادة عدد الكتب المباعة.



أسعار مستلزمات المدارس بمكاتب الفجالة