أخبار البورصة اليوم الخميس 31-8-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 31-8-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والدولية للمحاصيل الزاعية، وريكاب للاستثمارات المالية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وأوراسكوم المالية القابضة، وطاقة عربية، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 54.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 42.18%، والعرب على 3.25%، واستحوذت المؤسسات على 54.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 38.3 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 57.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 17.4 مليون جنيه، 96.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 18873 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 22708 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 7900 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3829 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5597 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 5450 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1393 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

شركة طاقة عربية

أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على سهم شركة طاقة عربية بحجم تداول 154.8 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 600 ألف سهم، 160 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية 100 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 49.5 ألف سهم، 21 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات المالية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 940.3 ألف سهم، 44 ألف سهم، 700 ألف سهم، 25 ألف سهم، 17.4 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 2100 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وسبيد ميديكال عدد 203.5 ألف سهم، 2.8 مليون سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إيرادات تشغيل بلغت 77 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو عام 2023، في حين وصل نصيب المساهمين من صافي أرباح الفترة 86 مليون جنيه.

وحققت شركة التشخيص المتكاملة القابضة، إيرادات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 بمعدل نمو سنوي 40%، وانخفض صافي الأرباح إلى 211 مليون جنيه بمعدل سنوي 52%، نتيجة لرفع رواتب العاملين لمساعدتهم في ظل الضغوط التضخمية الحالية، وكذلك بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري.

وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إيرادات بلغت 81.3 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 74.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 10%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 350.6 مليون جنيه مقارنة مع 179.8 مليون جنيه بنسبة نمو 95%.

فيما حققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 9.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 102.1 مليون جنيه مقارنة مع 165.7 مليون جنيه بنسبة انخفاض 38.4%.

مصر الجديدة للإسكان

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها رفعت قيمة التعاقد مع شركة ماتريكس، التي تتولى إدارة وتشغيل واستغلال الجزء المطور بالمنتزه السياحي (الميريلاند) لمدة 3 سنوات من 17.5 مليون جنيه إلى 24.228 مليون جنيه، بزيادة 50% في قيمة العقد، كما تم تحديد نسبة إيرادات الشركة بالأنشطة الأخرى إلى 40% من قيمة الحفلات العامة، و70% من قيمة الإعلانات، و30% من قيمة الفاعليات مما سيعود بالنفع على زيادة وتعظيم إيرادات الشركة.