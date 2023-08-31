«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» على مائدة حوار برلمان شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ندوة للشباب بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» بمشاركة 40 عضو من أعضاء برلمان الشباب، ضمن فاعليات "صيف شبابنا" بكفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن أعضاء برلمان الشباب شاركوا اليوم فى حوار مفتوح حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال الندوة التى أدارها الدكتور أحمد الشناوي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة كفر الشيخ، وتناول فيها حقوق الإنسان في الدستور، الحريات الشخصية والعامة، حقوق المواطن، الحرية الفكرية حرية العبادة و تطرق إلى الصراعات الدولية و دور مصر والدول العربية، مفهوم الدولة، ومقوماتها، السلطة ونظم الحكم في العالم وفتح باب النقاش مع الشباب والرد على استفساراتهم .

فى إطار متصل، أعدت المديرية حزمة من برامج التثقيف السياسي لأعضاء برلمان الشباب خلال الخطة التي وضعت لمبادرة "صيف شبابنا" بمراكز شباب المحافظة، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ محمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، بدأت باللقاء الحواري حول دور الشباب في التصدي للشائعات وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي ندوة " أتأكد قبل ما تشير"، وندوة خاصة للفتاة والمرأة " دور الفتاة والمرأة في المجتمع"، والدورى الثقافى للمعلومات البرلمانية بمشاركة أعضاء مراكز الشباب.