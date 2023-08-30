7 طرق للتحكم في ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

كتبت ميرفت رشاد

ارتفاع ضغط الدم، هو حالة طبية تكون فيها قوة الدم ضد جدران الشرايين مرتفعة للغاية باستمرار، يتم تشخيصه عادة عندما يبلغ 130/80 ملم زئبق أو أكثر، يشير ارتفاع ضغط الدم الحملي على وجه التحديد إلى ارتفاع ضغط الدم الذي يتطور أثناء الحمل، والذي يحدث عادةً بعد الأسبوع العشرين، وهي حالة مؤقتة تزول بعد الولادة، يمكن أن يزيد ارتفاع ضغط الدم الحملي من خطر حدوث مضاعفات معينة مثل تسمم الحمل والولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، وإليك أهم النصائح لتجنب تلك المخاطر ، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

7 نصائح تساعدك في إدارة ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل:



1. الرعاية المنتظمة قبل الولادة



احضري جميع مواعيدك السابقة للولادة واتبعي نصيحة مقدم الطبيب الخاص بك لإدارة ارتفاع ضغط الدم الحملي.

2. النظام الغذائي الصحي



اتباع نظام غذائي متوازن قليل الملح، لأنه قد يساعد في خفض ضغط الدم، تشمل الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، تجنب الأطعمة المقلية والغنية بالسكر والأطعمة المصنعة للغاية لأنها يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتك.

3. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام



مارسى التمارين الرياضية الآمنة والمعتدلة، مثل المشي أو السباحة، لأنها يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات ضغط الدم.

4. الراحة والاسترخاء



تأكدى من الحصول على قسط كاف من الراحة وتجنب الإجهاد البدني أو العاطفي المفرط، لأنه قد يؤدي إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم، يمكن تجربة اليوجا تساعد على تقليل التوتر وتعزيز الاسترخاء.

5. الدواء



إذا لزم الأمر، قد يصف لك الطبيب دواءً للتحكم في ضغط الدم لديك، اتبع تعليماتهم وتناول الدواء على النحو المنصوص عليه.

6. الامتناع التام عن التدخين



يمكن أن يؤدي التدخين إلى زيادة ضغط الدم، لذا من المهم تجنب هذه المواد أثناء الحمل، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم، هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن أن تكون بها هذه المواد ضارة بالطفل والأم ويجب تجنبها تمامًا.

7. مراقبة ضغط الدم في المنزل



استثمرى في جهاز قياس ضغط الدم وتعلمى كيفية استخدامه، تتبع قراءات ضغط الدم بانتظام وأبلغ الطبيب الخاص بك عن أي قيم غير طبيعية،

اتباع هذه العادات البسيطة يمكن أن يقلل بشكل كبير من ارتفاع ضغط الدم، ويمنحك فرص الحمل الصحي.