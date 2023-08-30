وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن كليفرلي التقى نائب الرئيس الصيني هان تشنج الذي قال إن هذه الزيارة ستعمل على تعزيز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الثنائية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يجتمع وزير الخارجية البريطاني في وقت لاحق اليوم مع نظيره الصيني وانج يي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين قد قال يوم أمس الثلاثاء، إن بكين تأمل أن يعمل الجانب البريطاني لدعم روح الاحترام المتبادل وتعميق التبادلات وتعزيز التفاهم المتبادل وتعزيز التنمية المستقرة للعلاقات الصينية-البريطانية.