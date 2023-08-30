وزارة العمل: جولات لمتابعة الالتزام بتشغيل ذوى الهمم وتطبيق الحد الأدنى للأجور

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، جولة ميدانية لأحد شركات المستلزمات الطبية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يخص تشغيل ذوى الهمم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات في جميع ملفات عملها والتواجد المستمر بين كافة العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن .

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن الشركة تعمل باستثمار مصرى منذ عام 2020 ، ومساحة المصنع 2000 متر تقريبا يعمل به 86 إناث و 40 ذكور، وتم الاطمئنان على استيفاء الشركة لعدد ذوى الهمم بإجمالى 5 % من إجمالى عمالها، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والمنتج للتصدير للاتحاد الأوروبي ودول الخليج، كما أن هناك اختبارات دائمة على المصنع لمنع انتشار البكتريا عن طريق أحدث الأجهزة، مع الالتزام بالزى والتعقيم للحد من انتشار البكتيريا، ومتابعة سلوك العامل، واختبار الأجهزة بشكل دوري، والتأكد من المنتج قبل البيع ليكون بشكل آمن .

وأضاف مدير المديرية، أن تلك الزيارة تأتى ضمن سلسلة زيارات بدأتها المديرية للتواجد بين العاملين في مختلف المنشآت الصناعية على أرض المحافظة، من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، التي كفلها القانون لهم ، وكذلك لتعريف أصحاب الاعمال بأهمية الالتزام باحكام القانون بما يخص التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ، وأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة .