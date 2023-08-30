اليوم السابع
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الأربعاء، 30 أغسطس 2023 05:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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هيئة الأركان الأوكرانية: اكتمال تدريب 20 ألف جندى فى بريطانيا

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 05:04 م
هيئة الأركان الأوكرانية: اكتمال تدريب 20 ألف جندى فى بريطانيا الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /الأربعاء/، أن 20 ألف جندى أوكرانى أكملوا تدريبهم فى بريطانيا


وأضافت هيئة الأركان فى بيان "تلقى كل مجند أوكرانى جميع التدريبات اللازمة والضرورية التى تخص الذخيرة والتدريب الجسدي".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وقالت إنه تم إعطاء الجنود الأوكرانيين جميع ما يحتاجون خلال التدريب وفى القتال.

وأوضحت أنه تم إعطاء الجنود الأوكرانيين الزى الصيفى والزى الشتوى والأحذية والواقيات المضادة للرصاص والخوذ والنظارات والقفازات وحقائب ظهر ومعدات أخرى

وتدعم بريطانيا أوكرانيا بصورة فعالة وجوهرية فى مواجهة روسيا خلال العملية العسكرية.

 

 


أوكرانيا

بريطانيا

روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية



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