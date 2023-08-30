نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023.. مصادر بالتعليم: جار الانتهاء من أعمال التصحيح

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كنترولات الثانوية العامة تعمل على الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لنتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023، حيث أوضحت أن نتيجة الثانوية العامة دور ثان سوف تعلن خلال أيام قليلة وسوف يتمكن طلاب الدور الثاني من إجراء أعمال التنسيق الخاص بالجامعات ضمن المرحلة الثالثة والتى بدأت اليوم.

وأشارت المصادر إلى أنه بخصوص نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023، يتم الآن الانتهاء من التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية والاختيارية وسوف يحصل كل طالب على حقه.

وينشر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023، عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، حيث من المقرر أن تعتمد النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتيح اليوم السابع للطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة دور ثان الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.

وأدى أمس طلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم أداء امتحان الدور الثانى فى مادة "الأحياء"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى فى مادة "الفلسفة والمنطق"، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة "اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات (الكيمياء- الفيزياء)"، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة ثانية ".