نائب محافظ البحيرة لـ"مايا مرسى": خفضنا نسب التسرب من التعليم بين الفتيات

أعربت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عن سعادتها باستقبال الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، مؤكدة أن فرع المجلس القومى للمرأة نموذج من الانضباط والفكر المتميز.

وقالت نائب محافظ البحيرة، إنه لأول مرة فى تاريخ المحافظة يزورها رئيس جمهورية فمحافظة البحيرة لم يزورها على مر تاريخها رئيس إلا الرئيس السيسى.

وطمأنت نائب محافظ البحيرة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس عن وضع المرأة فى المحافظة قائلة : خفضنا نسب التسرب من التعليم للفتيات هناك تكافؤ الفرص فى تولى المناصب القيادية بنسبة 49% من السيدات.

وأهدت نائب محافظ البحيرة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، درع المحافظة ومجموعة من المشغولات اليدوية التى تتميز بها المرأة البحرانية.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، تفقد عدد من الأنشطة والفعاليات المختلفة التى ينفذها المجلس بالمحافظة فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية مثل مطبخ المصرية، والمحاكاة البنكية (تحويشة فى بنك)، ومأمورية إصدار بطاقات الرقمى القومى للسيدات.

كما يتضمن برنامج الزيارة القيام بجولة تفقدية لإحدى القرى ضمن حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" يرافقها بعض أعضاء فرع المجلس وبعض الرائدات الريفيات بالمحافظة، وحضور أمسية الأسرة المصرية.

كما يتضمن برنامج الزيارة التوجه لمعهد الأورام لتفقد مبادرة "هى صحة مصر" للكشف المبكر عن سرطان الثدى، وتفقد مطبخ المصرية بفندق دمنهور السياحى، كما سيتم زيارة مركز شباب الجرادات بأبو حمص لتفقد بعض منتجات المشاغل والوحدات الإنتاجية لمشغل قرية بطورس.

وعلى هامش الزيارة سيتم عقد ندوة ثقافية بعنوان سفيرة المحبة والسلام وذلك ضمن فعاليات حملة بلدى أمانة إلى جانب حضور أمسية الأسرة المصرية بمجمع دمنهور الثقافى.