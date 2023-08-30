ميناء سفاجا البحرى يستقبل سفينة على متنها 32 ألف طن فحم بترولى من الكويت

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 641 شاحنة و152 سيارة.

وشملت حركة الواردات 35000 طن بضائع، و323 شاحنة و99 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 318 شاحنة و53 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Safeen AL Amal وعلى متنها 32 الف طن فحم بترولى اخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم، حيث قامت الهيئة بإلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولى والحجرى مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين.

كما يستقبل الميناء السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، وشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن و172 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وبريدج، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1638 راكبا.