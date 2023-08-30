موعد بدء الدراسة.. استعدادات مكثفة من المدارس لاستقبال الطلاب 30 سبتمبر

كتب محمود طه حسين

تجرى المدارس الرسمية استعدادات مكثفة فى إطار التجهيز لبدء الدراسة 30 سبتمبر المقبل، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم متابعة الاستعداد لبدء الدراسة مع الإدارات والمديريات، مشددة على أن الدراسة تبدأ فى مواعيدها 30 سبتمبر المقبل ويتم الاستعداد بشكل يومى للتأكد من عدة أمور أهمها تسكين الطلاب فى الصفوف الأولى الأول الثانوى والأول الابتدائي ورياض الأطفال، إضافة إلى التأكد من انتهاء أعمال الصيانة وتجهيز وفرش الفصول الدراسية والتأكد من أن المقاعد والتخت سليمة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024 ، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27يناير 2024 .

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024 .