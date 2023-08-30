ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، عن ممثلى الإدعاء فى ولاية "تشياباس" الجنوبية قولهم إن عملية القتل وقعت يوم أمس الثلاثاء، على طول طريق ريفى فى بلدة "سيلتيبيك" الكائنة على بعد حوالى 30 ميلا (50 كيلومترا) من الحدود مع جواتيمالا.

وأشارت التقارير إلى أن جميع الضحايا كانوا يستقلون نفس الشاحنة الصغيرة عندما فتح المهاجمون النار عليهم من جانب الطريق، ولم يحدد المسئولون هوية الضحايا ولم يكشفوا عن جنسياتهم وما إذا كانوا مهاجرين أم لا.

يشار إلى أن هذه المنطقة معروفة بأنها أحد طرق تهريب المهاجرين.. لكنها أصبحت أيضا مؤخرا مسرحا لمعارك دموية على النفوذ بين عصابتى "خاليسكو" و"سينالوا" للسيطرة على أعمال التهريب والابتزاز.