مصطفى قمر يفتتح فيلم أولاد حريم كريم بالغناء على الريد كاربت

الإسكندرية -أحمد الزغبي

توافد نجوم الفن علي العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم ، إلي سينما جرين بلازا بمنطقة سموحة في الإسكندرية، لافتتاح فيلم اولاد حريم كريم، ومنهم ، مصطفى قمر، ومنهم بشرى، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، تيام قمر، وغيرهم ، وقدم الفنان مصطفي قمر عدد من الاغاني أمام دور العرض .

كان الفنان مصطفي قمر روج لفيلمه الجديد اولاد حريم كريم عبر الصفحة الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي لصور الفيلم الجديد الذي ينافس خلال موسم الصيف الحالي ،وكتب أن عرض فيلم اولاد حريم كريم في جرين بلازا اليوم الأربعاء.

وكانت الشركة المنتجة طرحت الإعلان الرسمي لفيلم "أولاد حريم كريم"، وسيطرت الكوميديا علي معظم مشاهده وذلك قبل طرح الفيلم بجميع دور العرض اليوم الأربعاء، وقدم مصطفي قمر خلال الإعلان أغنية جديدة قال خلالها "فين آخركم فين وفي قلبي ليه قافشين".

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "اولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشري ، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.