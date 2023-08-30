ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم عن الشرطة قولها إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة التي تقل 18 عاملا في طريقها إلى مدينة "لكناو"، مشيرة إلى أنه يشتبه في أن سائق الحافلة كان نائما عندما اصطدم بالشاحنة من الخلف.

وأضافت الشرطة فى الهند أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات بينهم ثمانية حالتهم خطيرة.