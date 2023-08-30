أعلنت الشرطة الهندية أن عاملين اثنين لقيا حتفهما فيما أصيب 16 آخرون إثر اصطدام حافلة بشاحنة اليوم الأربعاء، على طريق لكناو-فرناسى السريع فى ولاية "أتر برديش".
ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم عن الشرطة قولها إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة التي تقل 18 عاملا في طريقها إلى مدينة "لكناو"، مشيرة إلى أنه يشتبه في أن سائق الحافلة كان نائما عندما اصطدم بالشاحنة من الخلف.
وأضافت الشرطة فى الهند أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات بينهم ثمانية حالتهم خطيرة.
يذكر أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون في الهند السبت الماضى، جراء نشوب حريق في قطار بولاية "تاميل نادو".
وذكرت هيئة السكك الحديدية، وفقا لشبكة "إن دى تى فى" الهندية اليوم، أن سببب الحريق سخان غاز اصطحبه أحد الركاب بشكل غير قانوني داخل القطار؛ ما أدى لنشوب الحريق في إحدى العربات.
وأشارت شبكة "إن دي تي في" الهندية، إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما سيتم صرف تعويضات مالية للمصابين وأهالي المتوفين.
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