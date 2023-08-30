مشاركة مجتمعية واسعة في حملة تسوية وتمهيد الطرق ببيلا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا ، الدفع بتشكيلات من العمال في الطرق الرئيسية والفرعية، وتم توزيعهم على امتداد كافة الطرق، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ونفذت الوحدة المحلية لمجلس قروي إبشان، برئاسة عاطف عبد العظيم، بالتعاون مع المشاركة المجتمعية، حملة موسعة لتمهيد وتسوية الطرق الفرعية والرئيسية بنطاق الوحدة المحلية وذلك تسهيلا على المارة والسيارات، باستخدام معدات وعمال الوحدة المحلية لقرية إبشان، تضمنت تسوية طريق «الكراكات - الحامول» ابتداءً من قرية الناصرية مروراً بعزبة الشويحي وصولاً بعزبة نيل، وجار تسوية وتمهيد باقي الطرق الواقعة بنطاق القرية.

ووجه رئيس مدينة بيلا، الشكر لأهالي قرية إبشان، لمساهمتهم المجتمعية الفعالة في تسوية وتمهيد الطرق بنطاق القرية، مشدداً على أهمية التعاون المثمر من الأهالي ومختلف مؤسسات المجتمع المدني مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق أفضل الخدمات لأبناء مركز ومدينة بيلا.

من جانبها، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بيلا، عدة حملات للنظافة وتكثيف العمل الميداني ومتابعة جميع الأعمال بالمدينة والقري، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ونفذ جهاز النظافة بالمدينة حملة نظافة مكبرة استهدفت رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات والتراكمات ورش الشوارع والميادين ونقلها إلى المقلب العمومي للمدينة، بينما واصلت الوحدات المحلية بقرى مركز بيلا، أعمال حملات النظافة، حيث تم رفع أكوام القمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب الوسيطة، باستخدام معدات الوحدات المحلية.