مستوطنون متطرفون يهاجمون سيارات الفلسطينيين فى القدس ومواجهات فى شعفاط

كتب أحمد جمعة

هاجم مستوطنون إسرائيليون متطرفون، مساء اليوم الأربعاء، سيارات المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان – بحسب وكالة وفا - بأن مستوطنين قاموا برشق سيارات الفلسطينيين في القدس بالحجارة، ما أدى لتحطيم زجاج عدد من المركبات المارة.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إنه بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لأحياء من المخيم، أغلق جنود الاحتلال الحاجز العسكري الرئيسي الذي يربط المخيم بمدينة القدس، ومنعوا المواطنين من الدخول أو الخروج منه.