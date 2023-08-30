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مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: نتوقع مواصلة فاجنر العمل بأفريقيا

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 06:02 م
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: نتوقع مواصلة فاجنر العمل بأفريقيا جوزيب بوريل
كتب أحمد عرفة

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قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه يتوقع أن تواصل مجموعة فاجنر العمل فى أفريقيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الداخلية والإدارة البولندى ماريوش كامينسكى، أن وزراء داخلية بولندا ودول البلطيق طالبوا بيلاروسيا بإبعاد مقاتلى الشركة العسكرية الخاصة "فاجنر" من أراضيها.

وأضاف كامينسكى، بعد لقائه مع زملائه من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا فى تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم": "لقد طالبنا السلطات البيلاروسية بأن تغادر مجموعة فاجنر أراضى بيلاروسيا على الفور وأن يغادر المهاجرون غير الشرعيين بسرعة المناطق الحدودية التى تقوم الاستخبارات البيلاروسية بسحبهم إليها".

وأضاف أن تصعيدا للوضع يحدث حاليا على الحدود بين دول البطليق وبولندا وبيلاروس، مشيرا إلى أن "مجموعة فاجنر خطيرة للغاية".

 


فاجنر

أوروبا

جوزيب بوريل

افريقيا

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