محافظ بورسعيد: نشهد حاليا معركة وعى نتيجة حروب الجيل الرابع

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مؤتمرا موسعا مع عدد من قطاعات المجتمع المختلفة من أبناء المحافظة، وأصحاب الكافيهات وروادها، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، ويأتى ذلك فى إطار اللقاءات المستمرة بين محافظ بورسعيد وقطاعات المجتمع المختلفة، والتى تأتى بالتوازى مع سلسلة من الحوارات الوطنية والشبابية التى تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء بالمحافظة، ومديرى المديريات والهيئات، ولفيف من الأجهزة التنفيذية وشباب الأحزاب، وعدد من قطاعات المجتمع المختلفة.

فى بداية اللقاء، رحب اللواء عادل الغضبان، بجميع القوى الشبابية من أبناء بورسعيد ، معربا عن فخره بمشاركتهم فى الحوار الوطنى، ووضع خطة ورؤية مستقبلية للوطن، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة كافة فئات المجتمع فى الحوار الوطنى، مؤكدا أن الحوار الوطنى يستهدف الشباب كونهم قادة المستقبل، مشيرا لفخره بالقامات الشبابية.

وأشار لأهمية اللقاء من أجل التواصل مع أبناء بورسعيد حول مختلف القضايا، وذلك انطلاقا من المسئولية المشتركة بين القيادة السياسية وأبناء الوطن، مؤكدا على النهضة التى شهدتها الدولة المصرية، وذلك نتيجة العمل المخلص من كافة القيادات المعنية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ، أن جميع المشروعات التى تقوم بها المحافظة تستهدف فى المقام الأول عنصر الشباب، الذين لديهم القدرة على الابتكار والإبداع، مؤكدا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة مع جميع أبناء بورسعيد التى تهدف فى ‏النهاية إلى رفعة شأن المحافظة الباسلة، مؤكدًا على أهمية دور الشباب الفعال ومعرفة أفكارهم وآرائهم البناءه إيمانا من القيادة السياسية بأهمية إشراك الشباب فى كافة المشروعات والموضوعات للتعرف على ما يتم على أرض الواقع من أعمال، وأهمية التكاتف ‏من أجل مصلحة الوطن.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء، فيلم تسجيلى لتوثيق إنجازات الدولة بعنوان « كنا واصبحنا » يعرض الآراء السلبية على مواقع التواصل الاجتماعى قبل أعمال التطوير التى تؤدى إلى نشر الطاقة السلبية واختزال حق الدولة لتحقيق الإنجازات، وجاءت الآراء بانتقادات سلبية لمنظومة التامين الصحى الشامل ببورسعيد، ولأعمال التطوير للمناطق العشوائية، وقدم الفيلم صور هذه المشاريع قبل وبعد التطوير ليؤكد أن هذه الآراء لا تعيق الدولة عن تحقيق الإنجازات المستمرة.

وأوضح، أننا نشهد حاليا ( معركة وعي) والتى تمثل أحد عناصر الأمن القومى، وذلك نتيجة حروب الجيل الرابع والتى تستهدف تضليل وتخريب العقول، وتعطيل مسيرة التنمية، موجها بأهمية نشر الوعى بين مختلف الفئات فى المجتمع، فالكل مسؤول وله دور فى إنجاز خطط التنمية، وعلى المواطن أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطن وإنجاز خطط التنمية والوقوف خلف القيادة السياسية، وعدم الانسياق خلف الشائعات.

وأكد محافظ بورسعيد، على أهمية الوعى بمتطلبات المرحلة الحالية والتعاون من أجل إنجاح خطط التنمية بالدولة المصرية، لافتا أن على الجميع العمل من أجل مصلحة الوطن فى المقام الأول، موجها بأهمية نشر الوعى بين مختلف الفئات فى المجتمع فالكل مسؤول وله دور فى إنجاز خطط التنمية، لافتاً إلى أنه على المواطن المصرى أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطن وإنجاز خطط التنمية والوقوف خلف القيادة السياسية، وعدم الانسياق خلف الشائعات.

ووجه محافظ بورسعيد، للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة ببورسعيد، وانجازات الدولة المصرية فى كافة المجالات، والنهضة الغير مسبوقة فى كافة القطاعات، ففى مجال الصناعة شهدت تنمية صناعية جاءت نتيجة إقامة مشروعات عملاقة صناعية، فضلا عن انطلاق شرارة التنمية بشرق بورسعيد، وأهمها إنشاء مدينة سلام مصر، والمناطق اللوجيستية والصناعية وأكبر منطقة حرة، بالاضافة إلى اقامة المشروعات السياحية المطورة ببورسعيد، وتطوير المنظومة الصحية وعمل التأمين الصحى الشامل، والقضاء على العشوائيات وانشاء مناطق حضارية.

وحرص محافظ بورسعيد، على عقد حوار مفتوح مع جميع الحضور من ابناء بورسعيد والإجابة على استفساراتهم فى العديد من القضايا التى تشغل الشارع البورسعيدى، كما استمع للآراء المختلفة وتطلعاتهم لمزيد من أعمال التنمية، لافتا أن القيادة السياسية تؤمن بقدرات شباب مصر وتعمل على تأهيلهم وتمكينهم للمناصب القيادية الهامة للمشاركة فى خطط التنمية التى تستهدفها الدولة فى كافة الاتجاهات.

ومن جانبهم أعرب الحضور عن سعادتهم باستماع المحافظ لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التى تشغلهم والإجابة عليها، كما أشادوا بالنهضة غير المسبوقة فى كافة القطاعات، مؤكدين على أن الجميع يجب أن يعمل من أجل مصلحة الوطن فى المقام الأول، وضرورة نشر الوعى بين مختلف الفئات فى المجتمع.

وأكد المحافظ على استمرار عقد هذا المؤتمر بصفة مستمرة مع جميع ابناء بورسعيد خاصة الشباب، ‏لمناقشتهم واتخاذ رأيهم واطلاعهم على كل الأمور التى تجرى فى المحافظة للتعريف بما تشهده المحافظة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدى لمحاولات تضليل الافكار، فضلا عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التى تشغلهم والإجابة عليها، ومناقشه المشكلات على ارض الواقع من اجل علاجها وتحقيق التطور داخل المحافظة فى جميع المجالات والتفكير خارج الصندوق.