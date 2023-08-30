اليوم السابع
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محافظ الغربية يتفقد مشروعات التطوير بكفر الزيات وبسيون

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 01:58 م
محافظ الغربية يتفقد مشروعات التطوير بكفر الزيات وبسيون جانب من الجولة
الغربية - عادل ضرة

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أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة صباحية لتفقد أعمال التطوير بكفر الزيات وبسيون، وخلال الجولة تفقد المحافظ بكفر الزيات تطوير شارع الجيش، كما تابع تنفيذ طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاى، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.
 
وتفقد رحمي في بسيون منطقة الساحة لتطويرها بالإضافة إلى تفقد موقف بسيون النوذجى.
 
رافق المحافظ خلال الجولة عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون.
 
جانب من الجولة
جانب من الجولة
 

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