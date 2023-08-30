مباحثات أمريكية – مغربية فى الربط حول أمن منطقة الساحل

كتب أحمد جمعة

عقدت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، مباحثات مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار زيارة رسمية تقوم بها إلى المملكة.

وأكدت وسائل إعلام مغربية أن المباحثات شملت القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاستقرار والأمن والتنمية في جميع أنحاء المنطقة والقارة الإفريقية.

وأشارت السفارة الأمريكية لدى الرباط أن مسألة الأمن في منطقة الساحل كانت أيضا ضمن مباحثات الجانبين، إلى جانب التأكيد على دعمهما الكامل والمشترك للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، في السعي إلى إيجاد حل سياسي دائم ومرض للنزاع في الصحراء.