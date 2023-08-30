اليوم السابع
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مايا مرسى تتفقد عيادة الكشف المبكر عن أورام الثدى بالبحيرة

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 12:26 م
مايا مرسى تتفقد عيادة الكشف المبكر عن أورام الثدى بالبحيرة مايا مرسى تتفقد عيادة الكشف المبكر عن أورام الثدى بالبحيرة
كتب محمود راغب

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تفقدت منذ قليل، الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، عيادة الكشف المبكر عن سرطان الثدى بمعهد الأورام ضمن مبادرة صحة، برفقة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالبحيرة.
 
وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى من أهم المبادرات التى أطلقتها الدولة المصرية فليس لها مثيل فى العالم ونجحت فى الحد من أورام الثدى وساهمت فى الحد من وصول السيدات للمراحل المتأخرة بفضل الكشف المبكر وبذلك المبادرة تحمى أسرة بأكملها من الإنهيار 
 
وأكدت أن الرئيس السيسى يولى اهتمام بالغ بملف صحة المرأة وهو ما يتضح جليا من خلال المبادرات التى أطلقتها الدولة وموجهه للمرأة بشكل خاص فى مقدمتها الكشف المبكر عن سرطان الثدى.
 
وتضمن برنامج زيارة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، تفقد عدد من الأنشطة والفعاليات المختلفة التى ينفذها المجلس بالمحافظة فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية مثل مطبخ المصرية حيث استقبلها السيدات بالزغاريد، وفعاليات المحاكاة البنكية (تحويشة في بنك)، ومأمورية إصدار بطاقات الرقمي القومي للسيدات.
 
كما يتضمن برنامج الزيارة القيام بجولة تفقدية لإحدى القرى ضمن حملة طرق الأبواب "بلدى امانة" يرافقها بعض أعضاء فرع المجلس وبعض الرائدات الريفيات بالمحافظة ، وحضور أمسية الأسرة المصرية .
 
كما يتضمن برنامج الزيارة التوجه لمعهد الاورام لتفقد مبادرة "هى صحة مصر" للكشف المبكر عن سرطان الثدى، و تفقد مطبخ المصرية بفندق دمنهور السياحى، كما سيتم زيارة مركز شباب الجرادات بأبو حمص لتفقد بعض منتجات المشاغل والوحدات الإنتاجية لمشغل قرية بطورس.
 
مطبخ المصرية بفندق دمنهور السياحى
مطبخ المصرية بفندق دمنهور السياحى
وعلى هامش الزيارة سيتم عقد ندوة ثقافية بعنوان سفيرة المحبة والسلام وذلك ضمن فعاليات حملة بلدى أمانه إلى جانب حضور أمسية الأسرة المصرية بمجمع دمنهور الثقافى.

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المجلس القومى للمرأة

مايا مرسى

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تحويشه



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