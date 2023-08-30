لؤلؤة المجموعة الشمسية.. كوكب زحل يقترن مع القمر فى مشهد بديع اليوم

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكرة الأرضية تشهد اليوم الأربعاء، اقتران القمر وكوكب زحل، حيث يشرق القمر مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم.

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن القمر وكوكب زحل سوف نراهما متجاورين عند دخول الليل وحتى بداية غروب المشهد مع بداية شروق الشمس صباح اليوم التالي.

وكوكب زحل كان فى التقابل مع الشمس، الأحد الماضى وظهر فى أفضل وضع له بالنسبة للأرض، حيث ظهر وجهه بالكامل بواسطة الشمس.

وكوكب زحل يظهر بالعين المجردة كنقطة لامعة في السماء، ولكن باستخدام التلسكوبات نستطيع مشاهدة وتصوير حلقات زحل وأقماره اللامعة.

وكان الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، كشف أن المجموعات النجمية التي يمكن رؤيتها خلال شهر أغسطس باتجاه الشمال (الدب الأكبر/ المغرفة الكبرى)، و(العقرب) و(القوس/ براد الشاي) في الجنوب.

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أن مجموعة الجبار الشهيرة تبدأ في الشروق في 4:00 صباحا في أول الشهر، ثم في 2:30 صباحا تقريبا في نهاية الشهر، ويتراءى مثلث الصيف المكون من النجوم الثلاثة اللامعة (النسر الطائر/ الطير - النسر الواقع/ فيجا - ذنب الدجاجة/ دنب) في الظهور طوال شهر أغسطس عند دخول الليل، ويتراءى المريخ وعطارد بعد غروب الشمس مباشرة لفترات قصيرة، بينما يشرق زحل والمشترى مع تقدم الليل طوال شهر أغسطس.