كيدهن عظيم.. حبس سيدة استعانت بـ 4 مسجلين لاختطاف زوجها فى مدينة 6 أكتوبر

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس سيدة و4 مسجلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بخطف زوج الأولى لاجباره على توقيع إيصالات امانة، نتيجة خلافات بينهما، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان ملابسات الحادث .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مالك شركة سياحة، زوجة شقيقه) بتعرض (شقيق الأول وزوج الثانية - مقيم بدائرة القسم) للاختطاف من أمام العقار محل سكنه من قبل مجهولين، والتعدى عليه بالضرب، واصطحابه عنوة داخل سيارة ملاكى ولاذوا بالهرب.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (زوجة المجنى عليه الأخرى، 4 أشخاص آخرين - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم السيارة الملاكى "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية بين المجنى عليه وزوجته الثانية، فاتفقت مع باقى المتهمين على اختطافه وإجباره على التوقيع على (3 إيصالات أمانة)، وتم تحرير المجنى عليه من مكان احتجازه بشقة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.