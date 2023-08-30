كوريا الجنوبية تقدم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 394 مليون دولار العام المقبل

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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستقدم 520 مليار وون (394 مليون دولار) مساعدة مالية لأوكرانيا العام المقبل.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن حزمة المساعدات تشمل على 130 مليار وون لإعادة الإعمار، و260 مليار وون كمساعدات إنسانية، و130 مليار وون أخرى من خلال المنظمات الدولية، وفقًا لميزانية كوريا الجنوبية لعام 2024.

وفي يوليو، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أن بلاده ستقدم "كمية كبيرة من الإمدادات العسكرية" هذا العام دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأعلن يون أيضًا عن زيادة المساعدة التنموية الرسمية لكوريا الجنوبية للمناطق الإستراتيجية، بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا، من 1.4 تريليون وون إلى 2 تريليون وون (1.51 مليار دولار).

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية في إعلان الميزانية إن الزيادة في المساعدات الخارجية هي جزء من الجهود المبذولة لمساعدة الشركات الكورية الجنوبية على فتح أعمال في الخارج وتأمين المصالح الوطنية، مثل سلاسل التوريد، وتحمل المسؤولية كعضو رئيسي في المجتمع العالمي.

يذكر أن حكومة كوريا الجنوبية تعهدت في وقت سابق بدعم الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة في استعادة البنية التحتية للنقل والطاقة التي دمرتها الحرب في أوكرانيا.