فوائد صحية لممارسة التمارين الرياضية بانتظام.. أبرزها تعزيز صحة الدماغ

كتبت فاطمة ياسر

لا تقتصر التمارين الرياضية على فقدان الوزن فقط، بل تتعلق بالعديد من الفوائد ومن أبرزها تعزيز صحة الدماغ والعيش لفترة أطول، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع " hindustantimes" أبرز هذه الفوائد. فوائد ممارسة الرياضة ​-تنظيم السكر في الدم: تجعل التمارين الرياضية خلايا الجسم والعضلات أكثر حساسية للأنسولين، لذا لا تحتاج إلى الكثير. انخفاض الأنسولين يعني انخفاض الدهون في البطن، وهذا يعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم. - إجهاد أقل: كثيرًا ما أسمع المرضى يقولون إن التمرين الجيد يخفف من التوتر الزائد، وذلك لأن التمارين الرياضية تقلل من هرمون الكورتيزول هرمون التوتر، فالكثير من الكورتيزول يتسبب في مقاومة للأنسولين وتخزن الدهون في البطن، و الكثير من الكورتيزول يجعلك تشتهي السكر والكربوهيدرات . - صحة أفضل للدماغ: عقلك أثناء ممارسة التمارين الرياضية يؤدي أداءً أفضل بكثير، فتعمل التمارين الرياضية على تحسين الذاكرة والتعلم والتركيز، ونجد أن التمارين الرياضية القوية هي مضاد للاكتئاب أفضل من العلاجات المختلفة. - تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة: يحمي قلبك ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، فهو يقلل من الالتهاب و يوازن الهرمونات، وبالتالي يقلل من سرطان الثدي وغيره من أنواع السرطان الشائعة. -ينقي الجسم من السموم: تسمح التمارين المكثفة لجسمك بالتخلص من السموم عبر الجلد فيعزز إزالة السموم من المواد الكيميائية البيئية، وستساعدك التمارين القوية على التخلص من العرق، لكن التمارين الخفيفة تحافظ على استمرار الدورة الدموية وتطرد جميع السوائل السامة التي تتراكم في الجسم، فإذا كان روتين تمرينك اليومي لا يسبب لك التعرق بغزارة، فاستخدم البخار أو الساونا بالأشعة تحت الحمراء.