غرق محطة قطارات تايمز سكوير فى نيويورك بسبب كسر ماسورة مياه.. صور

وكالات

أدى كسر في أحد أنابيب المياه إلى فيضان داخل محطة تايمز سكوير لقطارات الأنفاق في نيويورك، وهي الأكثر شهرة وازدحاماً في المدينة الأمريكية ذات البنية التحتية المتقادمة.





وحسب موقع العربية، بثت هيئة النقل في العاصمة "متروبوليتان ترانسبورتيشن أوثوريتي"، الثلاثاء، مقاطع فيديو وصوراً لانهمار المياه بغزارة قرابة الثالثة فجراً من أسقف محطة تايمز سكوير- الشارع 42 في وسط مانهاتن، وسرعان ما غمرت السكك الحديد لأكثر من خط.





وأورد الموقع الإلكتروني لشركة "إم تي إيه نيويورك سيتي ترانزيت" التي تتولى إدارة شبكة المترو التي تُعدّ من الأقدم والأكثر كثافة في العالم وتعمل طوال أيام السنة وعلى مدار الساعة، أن أنبوباً كبيراً انكسر تحت الطريق عند الجادة السابعة والشارع 40 في مانهاتن.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي وُزعت على وسائل الإعلام برك مياه تكوّنت في الشارع الواقع فوق المحطة، وارتفاع منسوب المياه بسرعة كبيرة على خطوط المترو تحت الأرض.





وأُوقفت حركة القطارات وقُطعت المياه عن الحي، فيما كان المئات من عمال "إم تي إيه" ومهندسيها يشفطون المياه من المحطة وينظفونها.

وسرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها في منتصف النهار.