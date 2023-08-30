غرق شخص وزوجة ابنه بالإسكندرية والإنقاذ النهرى ينتشل جثة ويبحث عن الأخرى

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهد أحد شواطئ غرب محافظة الإسكندرية ، غرق شخص وزوجة ابنه فى إحدى شواطئ غرب المحافظة، وتم انتشال جثمان الشخص بينما يجري البحث عن زوجة الابن، وتكثف قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين البحث عن الجثمان داخل الشاطئ محل البلاغ.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أمن القرية بوقوع حالتي غرق لرجل وزوجة ابنه باحدي القري بالمنطقة الشرقية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة الجهات المعنية ورجال وقوات الإنقاذ النهري وغواصين الخير بالإسكندرية إلى موقع الحادث وتبين صحة البلاغ وتم العثور على جثمان الزوج وجاري البحث عن زوجة الابن.

قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية: أنه تلقى إشارة تفيد بغرق شخص وزوجة ابنه فى قرية بالمنطقة الشرقية وعلى الفور تم توجيه النداء إلى غواصين الخير بالإسكندرية بسرعة التوجه إلى مكان الحادث للبحث عن الجثامين.

وأضاف قائد غواصين الخير بالإسكندرية،أن 5 من الغواصين يشاركون فى البحث عن جثمان زوجة الابن وتدعى سلمى تبلغ من العمر 26 سنة، بينما تم العثور على جثمان حماها البالغ من العمر 54 سنة.

وأكد الكابتن إيهاب المالحي، أنه فريق العمل المتواجد حاليا يبحث عن جثمان الزوجة باستخدام الكشافات ، مشيرًا إلى أنهما نزلا عقب صلاة العشاء، وتم انتشال جثمان الزوج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.