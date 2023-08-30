عميد زراعة طنطا: الاستعانة بشاشات تفاعلية لسهولة توصيل المعلومات للطلاب

الغربية – مصطفى عادل

عميد زراعة طنطا لـ"اليوم السابع": صيانة منشآت الكلية والمدرجات وإضافة شاشات تفاعلية لسهولة توصيل المعلومات للطلاب.. الدكتور محمد السيد: تحديث معمل الأنسجة ومعمل الأراضي والمياه وصيانة وحدة زراعة الأسطح.. جهزنا مزرعة الكلية وصيانة مجمع الصوب لإنتاج نباتات الزينة والخضر والفاكهة

كشف الدكتور محمد السيد احمد عميد كلية الزراعة جامعة طنطا، عن الاستعدادات التي نفذتها الكلية خلال الفترة الماضية، استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، لاستقبال الطلاب القدامي والجدد.

وأوضح عميد الكلية لـ"اليوم السابع" أن الكلية عملت على قدم وساق خلال لإنهاء التجهيزات بالكلية، من صيانة شاملة للمدرجات والمعامل وقاعات التدريس، وأيضا إضافة شاشات تفاعلية جديدة لمساعدة أعضاء هيئة التدريس فى توصيل المعلومات بسهولة ويسر للطلاب.

وأشار عميد الكلية أن هناك توجيهات من الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة لكافة عمداء الكليات بإضافة التطويرات الجديدة بالكلية، لإخراج اجيالا من الخريجين وفقا لاحتياجات سوق العمل وعلى قدر كبير من المعرفة بما يساعدهم فى حياتهم العملية.

وأشار أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لكافة منشأت الكلية، حيث تم تجهيز المدرجات والقاعات الدراسية بإمدادها بالتجهيزات الحديثة مثل الشاشات التفاعلية اللازمة لمساعدة أعضاء هيئة التدريس في توصيل المعلومات للطلاب بسهولة ويسر ولتسهيل الفهم لدى الطلاب من خلال عرض الفيديوهات التعليمية والعروض التفاعلية.

وأضاف أنه تم تحديث تجهيزات المعامل والأجهزة المعملية بالكلية ومنها معمل زراعة الانسجة بالكلية والذى يحتوى على أصناف عديدة من نباتات الخضر والفاكهة والزينة ويتم استخدامه في العملية البحثية والتعليمية والإنتاجية ويساهم في تدريب الطلاب والخريجين على تكنيك إنتاج النباتات عن طريق زراعة الأنسجة.

وأشار إلى دور معمل الأراضى والمياة بالكلية والمعتمد دوليا والذي يقوم بإجراءات تحليلات التربة والمياه والنباتات للباحثين وكذلك لأفراد المجتمع المحيط وأيضا تدريب الطلاب والباحثين على كيفية إجراء التحليلات المختلفة. وأيضا المعمل البحثى بالكلية والذى يضم أجهزة حديثة في مجال البيوتكنولوجى.

وأوضح الدكتور محمد السيد أحمد عميد الكلية أنه تم عمل صيانة لوحدة زراعة الأسطح الموجودة على اسطح الكلية والتي تستخدم في العملية التعليمية وكذلك تدريب الطلاب والخريجين على إنتاج المحاصيل المختلفة على الاسطح، مؤكدا أنه تم تجهيز مزرعة الكلية، وعمل صيانة لمجمع الصوب الموجودة بالكلية والذى يشمل عدة صوب لإنتاج نباتات الزينة والفاكهة والخضر مثل الخيار والفلفل الألوان والفاصوليا وخس الرؤوس، وغيرها من المحاصيل.

وتابع أنه تم تجهيز الأراضي المكشوفة لزراعة العينات المطلوبة من المحاصيل المختلفة التي تحتاجها العملية التعليمية، وكذلك تدريب الطلاب والخريجين على العمليات الإنتاجية للمحاصيل المختلفة سواء تحت الصوب أو في الحقل المكشوف، لافتا إلى أن الكلية سوف تبدأ هذا العام بتطبيق لائحة جديدة للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه وذلك في إطار سياسة الدولة بأن تكون جميع اللوائح طبقا لنظام الساعات المعتمدة.

وبين أن الكلية تنظم حاليًا دورة تدريبية مجانية لتأهيل طلاب وخريجى الكلية لسوق العمل فى المجال الزراعي وتعقد لأول مرة فى كليات الزراعة ويتم الاستعانة بمدربين ومحاضرين من كليات زراعة مختلفة وكذلك بعض المهندسين الزراعيين العاملين بشركات القطاع الخاص.

وأشار أن الدورة مدتها 45 يومًا بدأت يوم 2 أغسطس الجاري ومستمرة حتى يوم 13سبتمبر المقبل.



أحد معامل الكلية



الدكتور محمد السيد احمد عميد كلية الزراعة جامعة طنطا



الصوب الزراعية الخاصة بكلية الزراعة جامعة طنطا



انتاج الصوب الزراعية بالكلية



جانب من معمل بالكلية



عميد كلية الزراعة جامعة طنطا