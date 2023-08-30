طلاب الثانوية العامة بمدارس المكفوفين يؤدون امتحان الفلسفة والمنطق

كتب محمود طه حسين

يؤدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المكفوفين امتحان مادة "الفلسفة والمنطق " ضمن اختبارات الدور الثاني للثانوية العامة.

وينشر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023، عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، حيث من المقرر أن تعتمد النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتيح اليوم السابع للطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة دور ثان الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.