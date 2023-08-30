ضربة جديدة من هارى للعائلة: لم يدعمنى أحد بعد وفاة والدتى

كتبت رباب فتحى

وجه الأمير هارى ضربة جديدة للعائلة البريطانية المالكة، حيث قال فى سلسلة الأفلام الوثائقية الخاصة به والتى تعرض على شبكة "نيتفليكس" إنه لم يكن لديه شبكة دعم بعد عودته من الخدمة في أفغانستان وأن الصدمة التي تعرض لها وهو طفل بعد وفاة والدته الأميرة ديانا "لم تتم مناقشتها مطلقًا"، في انتقاد واضح آخر للعائلة المالكة، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأطلق دوق ساسكس سلسلته الجديدة "Heart Of Invictus" على نيتفليكس اليوم، ونشر المقطع الترويجى من الفيلم الوثائقي المكون من خمسة أجزاء ويظهر فيه معه المحاربين القدامى المصابين – كما تظهر زوجته ميجان ماركل لفترة وجيزة فقط في عدة مشاهد لدعمه.

وأوضح هاري أيضًا أنه فقط عندما عاد من الحرب، أدرك الصدمة التي تعرض لها بعد وفاة ديانا في باريس عام 1997 عندما كان عمره 12 عامًا.

وقال هاري إنه عندما عاد من الحرب في عام 2008، "كان أكبر صراع بالنسبة لي هو عدم وجود أحد حولي يمكنه المساعدة حقًا"، مضيفًا: "لم يكن لدي هيكل الدعم هذا، أو تلك الشبكة أو نصيحة الخبراء لتحديد ما كان في الواقع يجري معي."

وقال أيضًا للبرنامج: "لسوء الحظ، مثل معظمنا، المرة الأولى التي تفكر فيها في العلاج هي عندما تكون مستلقيًا على الأرض في وضع الجنين، وربما تتمنى لو كنت قد تعاملت مع بعض هذه الأشياء سابقًا. وهذا ما أريد تغييره حقًا."