شعبة الأدوات المكتبية: تخفيضات الأسعار فى معرض "أهلا مدارس" تصل لـ50%

محمد شعلان

أكد بركات صفا، عضو شعبة الأدوات المكتبية، أن وزارة التموين هى التى تتكفل بتنظيم معارض "أهلا مدارس"، ويضم أكبر عدد من المنتجين والمستوردين للسلع، مفيدا بأن التخفيضات في معرض أهلا مدارس ستتراوح ما بين 40% و50% عن المعروض في أسواق التجزئة.

وأضاف بركات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، على قناة دي إم سي، أن كل التجار المشاركين في معرض أهلا مدارس يحاولون دعم المستهلك لأن هذه فترة دخول مدارس، فضلا عن دعم الدولة في تسهيل وصل السلع للمواطنين بأسعار مقبولة.

وتابع: "أسعار منتجات الأدوات المكتبية والمدرسية هذا العام أعلى من العام الماضي، خاصة أن 80% من مستلزمات الإنتاج مستوردة، وارتفاع الدولار أثر علينا في المنتج، ولكن المصانع في مصر تحاول التقليل من الربحية لدعم المواطن".