شروط التحاق المعلمين بمدارس "ابدأ" ببدر ودمياط

كتبت : أماني سمير

أعلنت مدارس ابدأ الوطنية عن حاجتها لشغل وظائف للالتحاق بفريق عمل مدارس ابدأ بكل من محافظتي القاهرة تحديدا مدينة بدر ودمياط، وعن أهم الشروط فهي كالآتى:

يتم فتح باب التقدم للمعلمين من 23 أغسطس 2023 حتى 2 سبتمبر 2023، ولكن يجب توفر شروط التقديم التالية:

١- ألا يزيد عمر المتقدم عن ٥٥ عاما بأكتوبر 2023.

٢- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

٣- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمى التعليم العام والفني.

٤- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

٥- سيتم التعامل مع الناجحين فى الاختبارات بنظام الانتداب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

٦- فى حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيا دون الرجوع إلى الوزارة بأى حق قانوني.

إذا كنت ترغب/ى فى التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس #ابدأالوطنيةللعلوم_التقنية، يرجى ملء استمارة التقديم على الرابط التالي:

http://tawzef.emis.gov.eg/