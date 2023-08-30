سفير الهند يزور مناجم "فوسفات مصر" لبحث فرص التعاون

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زار السفير الهندي في القاهرة أجيت جوبتيه، مناجم شركة فوسفات مصر التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية في محافظة الوادي الجديد، بهدف بحث سبل التعاون وتعزيز الاستثمار في مشروعات القيمة المضافة، تأتي هذه الزيارة في إطار جهود تعزيز التعاون بين الهند ومصر وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين .

وأكد المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر في تصريح اليوم الأربعاء التزام الشركة بتعزيز التعاون مع الشركات الهندية وتوسيع آفاق التعاون في مشروعات القيمة المضافة، وذلك خلال الزيارة التي تمت بمناجم الشركة في هضبة أبو طرطور بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وشملت جولة ميدانية لتفقد مناطق استخراج الخام ومناطق الكسارات وخطوط التعبئة الجديدة، تضمنت الزيارة أيضًا مراجعة البنية التحتية والمرافق والخدمات المتاحة في المشروع.

وأضاف عبد العظيم أن هذه الزيارة تمثل فرصة لبحث واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروعات القيمة المضافة، حيث تم خلال الزيارة تبادل وجهات النظر والتفاوض مع الوفد الهندي حول سبل تطوير مشروعات تعزز من قيمة الفوسفات المستخرجة وتعزز من اقتصاد مصر.

وأشار عبد العظيم إلى الاهتمام الكبير الذي أبداه السفير الهندي بإمكانيات الشركة، وأكد على تعزيز العلاقات وتوسيع أوجه التعاون في المستقبل، وتم الاتفاق على إجراء زيارة أخرى لمناجم الشركة في منطقة أسوان خلال شهر سبتمبر المقبل، بهدف توقيع اتفاقيات تعاون وتبادل المعرفة في مجال استخدام وتطوير خام الفوسفات، وتعزيز فرص الاستفادة المشتركة وزيادة الإنتاج لصالح الجانبين.

ومن جانبه، أضاف طارق إمام، نائب رئيس شركة فوسفات مصر لتنمية الأعمال والمشروعات، أن الزيارة تضمنت تقديم عروض تقديمية شاملة حول إمكانيات الشركة ومناجمها والبنية التحتية والخدمات بمواقع الشركة في هضبة أبو طرطور ومواقع البحر الأحمر والسباعية بأسوان.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين الجانبين في تحقيق مشروعات استثمارية ناجحة في مجال استغلال خام الفوسفات مع الجانب الهندي يعقبه توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم عن المشروعات المشتركة في مجال خام الفوسفات حيث تصدر الشركة 12% من حجم الإنتاج من الخام لدولة الهند.