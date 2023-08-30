سائق يستعين بمسجل خطر لسرقة شركته السابقة فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على سائق ومسجل خطر، لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي وهواتف محمولة من شركة بمنطقة الطالبية، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من (مالك إحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) باكتشاف سرقة (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 4 هواتف محمولة) من داخل شركته الكائنة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات بإشراف المقدم أحمد فارق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية وجمع المعلومات، أسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق سابق بالشركة ، وآخر - لهما معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظراً لسابقة عمله بالشركة وعلمه بأماكن الاحتفاظ بالأموال، فقام بالاتفاق مع الثانى على ارتكاب الواقعة والاستيلاء على المبالغ والهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما، وقررا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.