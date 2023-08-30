زوجة تطلب حضانة طفليها: "حماتى طردتنى من مسكن الزوجية ومنعتنى من أطفالى"

"بعد سفر زوجى للعمل خارج مصر، انتقلت حماتى للعيش برفقتى بمسكن الزوجية واستمر الوضع طوال عامين، زوجى يأتى زيارة كل 6 شهور وتقيم معانا أيضا فى تلك الفترة، أصبحت متحكمة فى كل شئ، حتى الأموال التى يرسلها لى زوجى تستولى عليها وتمنحنا مصروف شهرى، وعندما أشكوى تصرفاتها تقلب الدنيا رأسا على عقب وتسبب بقطيعة بينى وزوجي".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة أثناء طلبها الطلاق للهجر من زوجها.

وتابعت الزوجة: " 7 سنوات زواج عشتهم برفقة زوجى أنتهوا خلال عامين أقامت حماتى فيهم بمنزلى، أشعلت النار بينى وزوجى وجعلته يكرهنى لأذوق العذاب بسبب تصرفاتها الجنونية، وعندما اعترضت وطالبتها بالرحيل ثارت وغضبت منى، وتعدت على بالضرب المبرح ورفضت السماح لى باصطحاب أطفالى، واستولت على مصوغاتى، وعلمت مؤخرًا ببيعها منقولاتى انتقامًا مني".

وأكملت الزوجة بدعواها:"طلبت الطلاق للضرر بعد رفض زوجى الوقوف بجوارى فى وجه والدته، وتحكمها فى حياتى، وطردها لى من منزل الزوجية، وباعت منقولاتى، واستولت على مصوغاتى وحرمتنى من أولادى، وحاولت تهديدى للتوقيع على تنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأقمت دعوى تبديد بمحكمة الجنح بعد رفضها تسليمى حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودعوى لإثبات سبى وقذفى ".

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.