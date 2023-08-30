اليوم السابع
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الأربعاء، 30 أغسطس 2023 06:03 م
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رفع إشغالات المحال بإمبابة وغلق مقهى لتعديه على الطريق بشارع الوحدة بالجيزة

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 05:46 م
رفع إشغالات المحال بإمبابة وغلق مقهى لتعديه على الطريق بشارع الوحدة بالجيزة حملة إشغالات -أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة حملة إشغالات مكبرة بمنطقة أرض الجمعية وشوارع طلعت حرب وسعد زغلول والتحرير والوحدة، تم خلالها إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة للمحال والمنشآت التجارية والباعة والمقاهي، بإجمالي 300 حالة إشغال تم إيداعها بمخازن الحى وتحرير محاضر للمخالفين.

 

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات دورية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام لتحقيق الانضباط بالشارع وتسهيل الحركة المرورية، وكلف محافظ الجيزة رئيس حي إمبابة بمواصلة شن الحملات والاستجابة لشكاوى المواطنين.

 

وفي نفس الإطار، استجابت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة للشكوى الواردة من المواطنين بشأن تعدي مقهى كائنة بتقاطع شارع عبد الله الخليفة مع شارع الوحدة على الطريق العام، حيث تم رفع كافة التعديات والإشغالات وتوجيه إدارة رخص المحال باتخاذ الإجراءات القانونية نحو غلق وتشميع المقهى نظراً للمخالفات التي تم ضبطها، وذلك بمتابعة أشرف بكر رئيس حي إمبابة.


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