"رائحة كريهة" فى بنك بريطانى تتسبب بإدخال رجل المستشفى وإصابة 9 آخرين

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه تم نقل رجل إلى المستشفى بعد أن أصيب هو وعدد من العملاء بالمرض بعد ورود تقارير عن "رائحة كريهة" ووجود غاز خطير فى أحد البنوك فى وارويكشاير.

وتم إغلاق فرع بنك"سانتاندر" فى نونيتون بعد منتصف نهار الثلاثاء مباشرة فى أعقاب التقارير، بينما أرسلت ثلاث سيارات إسعاف وفريق الاستجابة للمناطق الخطرة التابع لخدمة إسعاف ميدلاندز إلى مكان الحادث.

أبلغ "العديد" من الأشخاص عن شعورهم بالتوعك بعد ورود تقارير عن مادة خطرة، وتم فحص تسعة أشخاص آخرين إلى جانب الرجل فى المستشفى بعد "مشكلة السلامة المحتملة".

وحضرت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث للمساعدة فى تهوية الفرع بعد أن أبلغ الموظفون عن وجود غاز خطير ورائحة كريهة فى جميع أنحاء المبنى. قامت شرطة نونيتون وبيدورث بتطويق جزء من الشارع بينما استجاب الضباط للحادث.

وجاء فى بيان صادر عن المتحدث باسم خدمة الإسعاف فى ويست ميدلاندز: "وصلت أطقم العمل لتجد عشرة مرضى يشكون من الشعور بالإعياء".

وأضاف البيان: "تم تقييم حالة أحدهم، وهو رجل، فى مكان الحادث قبل نقله إلى مستشفى جورج إليوت فى حالة مستقرة. تم تقييم وضع المرضى التسعة المتبقين، وهم ست نساء وثلاثة رجال، وخرجوا من مكان الحادث".

وقال متحدث باسم سانتاندر لبى بى سي: "خلال الأعمال الروتينية فى فرعنا فى نونيتون فى وقت سابق اليوم، تم اكتشاف مشكلة تتعلق بالسلامة، وكإجراء احترازى، تم إغلاق الفرع".

وأكد "نحن نأسف لأى إزعاج قد يسببه هذا لعملائنا".