اليوم السابع
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رئيس وزراء العراق يبحث مع برهم صالح التحديات الاقتصادية والمالية

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 07:37 م
رئيس وزراء العراق يبحث مع برهم صالح التحديات الاقتصادية والمالية جانب من اللقاء
كتب أحمد جمعة

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استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى، الأربعاء، محمد شياع السوداني، رئيس جمهورية العراق السابق برهم صالح، وأكدت الحكومة العراقية في بيان لها أن اللقاء شهد استعراض مجمل الأوضاع العامة والقضايا على الصعيد الوطني، وأهم المراحل المتحققة في تنفيذ البرنامج الحكومي.

 

وأوضحت الحكومة العراقية انه جرى تبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالتحديات الاقتصادية والمالية والخدمية، التي تواجه الأجهزة التنفيذية الحكومية، وسبل تعزيز الأداء وتطويره، وأهمية مساندة الأطراف والقوى السياسية لهذه الجهود؛ لتحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

 

 


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