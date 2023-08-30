رئيس مراقبة الحركة الجوية فى بريطانيا يسرد كواليس فوضى غرفة التحكم بعد العطل

كتبت رباب فتحى

كشف رئيس مراقبة الحركة الجوية فى المملكة المتحدة عن الفوضى التى اندلعت داخل غرفة التحكم بعد أن أدى خلل فى جداول الرحلات الجوية إلى الانهيار وترك آلاف المسافرين عالقين، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

فى مقابلة حصرية مع سيمون كالدر، مراسل صحيفة الإندبندنت لشئون السفر، أوضح مارتن رولف، رئيس مراقبة الحركة كيف تسابق مهندسو خدمات الحركة الجوية الوطنية (ناتس) مع الزمن لإعادة النظام إلى العمل بعد انقطاعه يوم الاثنين.

وأكد الرئيس التنفيذى فشل التحكم فى الحركة الجوية بسبب بيانات الرحلات التى تلقتها خدمات الحركة الجوية الوطنية.

وقال رولف أنه تم التعرف على الخلل لأول مرة فى الساعة 8.30 صباحا، أى قبل ثلاث ساعات من توقف النظام الآلى عن العمل.

وأضاف: "كنا نعمل على جدول زمنى لاستعادة النظام قبل الساعة 12:30 ظهرًا". وما تلا ذلك كان اتصالات متبادلة مع شركات الطيران، ووزارة النقل، وهيئة الطيران المدنى - وإدراك أن "هناك احتمالًا لحدوث مشكلة كبيرة".

وتأتى تعليقاته فى الوقت الذى ألغت فيه الخطوط الجوية البريطانية 34 رحلة جوية محلية وأوروبية أخرى من وإلى مطار هيثرو فى لندن حيث تواصل شركة الطيران التعافى من إغلاق مراقبة الحركة الجوية يوم الاثنين.

أخبرت الخطوط الجوية البريطانية الركاب أن انهيار الحركة الجوية الوطنية فى عطلة البنوك يوم الاثنين "تسبب فى تأخير وإلغاء كبير ولا يمكن تجنبه" لجدول رحلاتهم.