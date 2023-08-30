اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 أغسطس 2023 07:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس قضايا الدولة يستقبل مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان.. صور

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 06:11 م
رئيس قضايا الدولة يستقبل مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان.. صور رئيس قضايا الدولة يستقبل مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل صباح اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023 المستشار مسعد عبد المقصود رئيس قضايا الدولة، المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان.

تناول الطرفان بحث أوجه التعاون المشترك فى شتى المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان وتفعيل دور المرأة فى الهيئة حيث أشادت بدورها البناء والفعال فى العمل بالهيئة والقضاء.

حضر اللقاء المستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة الأمين العام. والمستشارة مى مروان الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمى باسمها.

 

رئيس قضايا الدولة يستقبل مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان
رئيس قضايا الدولة يستقبل مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان

 

رئيس قضايا الدولة يستقبل مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان (2)
رئيس قضايا الدولة يستقبل مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان (2)

 

 


قضايا الدولة

مساعد وزير العدل

حقوق الانسان

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة