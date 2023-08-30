رئيس قضايا الدولة يستقبل مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان.. صور

كتب أحمد إسماعيل

استقبل صباح اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023 المستشار مسعد عبد المقصود رئيس قضايا الدولة، المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان.

تناول الطرفان بحث أوجه التعاون المشترك فى شتى المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان وتفعيل دور المرأة فى الهيئة حيث أشادت بدورها البناء والفعال فى العمل بالهيئة والقضاء.

حضر اللقاء المستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة الأمين العام. والمستشارة مى مروان الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمى باسمها.



رئيس قضايا الدولة يستقبل مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان